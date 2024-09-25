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Самарские ветераны СВО заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по адаптивному футболу

25 сентября 2024 12:49
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Самарские ветераны СВО заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по адаптивному футболу

В учебно-тренировочном центре «Новогорск» прошел совместный сбор, в котором участвовали ветераны СВО Самарской области и члены сборной России по футболу с поражением опорно-двигательного аппарата.

Бойцы тренировались вместе с заслуженными мастерами спорта России, чемпионами мира, победителями и призерами международных соревнований.

Среди ветеранов были как спортсмены, участники соревнований «Стальная воля», так и новички. В программу сборов вошли игровые тренировки и занятия по общей физической подготовке. Кроме того, провели антидопинговый семинар.

Поддержать ветеранов СВО на контрольном матче приехали Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, Герой России член Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов и руководитель Департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза мастер спорта международного класса Алексей Смертин.

«Президент России Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу обеспечить реабилитацию ветеранов СВО передовыми методами адаптивной физкультуры. Это наш долг перед ребятами, и мы его выполняем. Поэтому в финальный день сборов на футбольное поле вышли ветераны из девяти регионов страны. Многие из них имеют награды, в том числе ордена Мужества и медали «За отвагу», – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Для ветеранов СВО участие в сборах – отличная возможность повышать уровень физической подготовленности после возвращения домой, уверен Алексей Романов.

«Наши герои неделю находились на самой лучшей базе страны. С ними работали тренеры, массажисты, психологи. В течение сборов ветераны успели посетить матч ЦСКА – «Динамо». Они довольны и благодарны. Каждое такое событие получает положительные отклики. Это делает физическую подготовку для ветеранов доступнее», – отметил он.

По словам ветерана СВО Самарской области Дмитрия Худошина, сборы прошли на очень высоком уровне. Защитник участвовал в них впервые.

«Мне очень понравилось. Профессиональные спортсмены дали нам рекомендации, каждый из нас чему-то научился. Питание, отдых – все было по высшему разряду. Думаю, что многие ребята останутся в футболе, у всех есть желание. Я очень люблю спорт, поэтому буду дальше заниматься следж-хоккеем, метанием ножей, плаванием и, конечно, футболом. Реабилитация через спорт – самая лучшая. Это и физическое развитие, и общение. Все поддерживают друг друга, как в семье. Желаю всем ребятам, которые вернулись со спецоперации, заниматься спортом, ставить цели и двигаться к ним», – сказал Герой.

Всего от Самарской области в соревнованиях принимали участие 4 ветерана – Дмитрий Худошин, Константин Бургазов, Алексей Свистунов и Виталий Гражданкин. Виталий в своей команде занял 1 место, а остальные наши бойцы – 3. 

Правительство Самарской области уделяет большое внимание развитию адаптивного спорта. В регионе создан Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, действуют две команды по следж-хоккею при профессиональных хоккейных клубах, развиваются адаптивное плавание, метание ножа, футбол. В сборной области по футболу ампутантов играют, в том числе ветераны СВО. Также по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа «Мастер спорта», которая направлена на поддержку спортсменов и улучшение спортивной инфраструктуры.

Кроме того, в Самарской области действует комплекс мер поддержки ветеранов спецоперации. В том числе, по решению главы региона запущен проект «Школа героев Самарской области», чтобы ветераны, участники СВО, члены семей героев могли получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на самарской земле.

 

Фото - Государственный фонд «Защитники Отечества»

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