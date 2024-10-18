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Самарские ветераны СВО взяли медали в спортивной программе форума «Россия – спортивная держава» и встретились с Владимиром Путиным

18 октября 2024 17:47
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Вчера губернатор Вячеслав Федорищев принял символическую эстафету на право проведения масштабного события на самарской земле.

В эти дни в столице Республики Башкортостан Уфе проходит XII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Участие в нем принимает делегация Самарской области – в следующем году согласно распоряжению Президента РФ Владимира Путина форум примет столица именно нашего региона. Вчера губернатор Вячеслав Федорищев принял символическую эстафету на право проведения масштабного события на самарской земле.

«Для Самарской области это большая честь и огромная ответственность. От имени спортивного сообщества и жителей нашего региона благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие. То, что мы принимаем эстафету от Республики Башкортостан, которая славится своими спортивными успехами и традициями, обязывает нас не снижать планку. Самарской области есть чем гордиться. Имена наших чемпионов: Алексея Немова, Олега Саитова, Тагира Хайбулаева, Ирины Близновой известны всему миру. Мы принимали матчи чемпионата мира по футболу, Российско-Китайские игры, международные соревнования по боксу и регби, чемпионаты и первенства России по велоспорту, парусному спорту, гандболу. На счету представителей Самарской области 56 медалей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр», — отметил глава региона.

Спортивную честь региона на форуме в Уфе отстаивали, в том числе, ветераны специальной военной операции.  В Центре спортивной подготовки имени Р.А.Баталовой прошел Всероссийский турнир «Герои нашего времени». Соревнования организованы Паралимпийским комитетом России, общероссийским движением содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество» и Всероссийской Федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сборная Самарской области на турнире заняла третье место в соревнованиях по волейболу. В команду вошли четверо военнослужащих военного комиссариата: лейтенант Алексей Свистунов, младшие лейтенанты Дмитрий Худошин, Константин Бургазов и Юрий Лобанов.

Также в дисциплине пауэрлифтинг младший лейтенант Дмитрий Худошин занял первое место, лейтенант Алексей Свистунов — второе место.

С участниками соревнований пообщался Президент России Владимир Путин.

«На соревнованиях была очень эмоциональная борьба. Мы впервые участвовали в турнире по волейболу на колясках, и смогли занять третье место. Ощущения просто не передать словами! И, конечно, были очень рады встрече с Президентом. Очень приятно, что он уделяет внимание и ветеранам СВО, и паралимпийскому движению», - поделился член сборной команды Самарской области ветеран СВО Юрий Лобанов.

Самарская область одной из первых начала работу по физической и социальной реабилитации и адаптации ветеранов СВО. Для них в регионе созданы физкультурно-спортивные группы по плаванию, спортивному метанию ножа, футболу ампутантов, пауэрлифтингу, сформированы две следж-хоккейные команды при клубах «ЦСК ВВС» и «Лада».

В целом в регионе созданы и продолжают создаваться все необходимые условия для развития спортивной инфраструктуры. Строятся спортплощадки, функционирует футбольный стадион и тренировочные площадки, возведенные к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Центром притяжения любителей спорта стал новый ледовый дворец спорта им.В.Высоцкого в Самаре, легкоатлетический манеж в Тольятти.

Самарская область регулярно становится столицей проведения крупнейших спортивных событий. Только в этом году губерния уже принимала международную матчевую встречу “Бокс на Волге”, международные соревнования по спортивной борьбе “Новая высота”, международный детский фестиваль гандбола, впереди - традиционный “Кубок Дружбы” по каратэ. Накопленный опыт стал определяющим при выборе Самары в качестве места проведения следующего XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году.

 

 

Фото: Kremlin.ru

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