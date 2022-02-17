Самарские велосипедисты - призеры Кубка России

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В Краснодарском крае прошел первый этап Кубка России по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк — велокросс. Представители Самарской области (СШОР №7) завоевали три медали. У мужчин победителем Кубка России стал самарец Максим Гоголев, обогнавший ближайшего преследователя Алексея Жилякова из Свердловской области на 55 секунд. На третьем месте Павел Балобанов (Удмуртская Республика).

В турнире среди женщин серебряную медаль выиграла самарская спортсменка Елена Гоголева с результатом — 48:07, уступив чемпионке Эльвире Хайруллиной из Челябинской области 15 секунд. Бронза у тольяттинки Анастасии Калялиной (48:30).