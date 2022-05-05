Самарские ушуисты заняли 1-е командное место на Евразийских играх боевых искусств

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С 28 апреля по 02 мая 2022 года в Уфе состоялось ежегодное крупномасштабное мультиспортивное событие – «IV открытые Евразийские Игры боевых искусств».

В программе данного события проводятся соревнования различного ранга по наиболее популярным видам боевых искусств и спортивных единоборств.

В мероприятии приняли участие свыше 3000 участников, более чем из 50 регионов России и представителей ряда зарубежных стран. По итогам соревновательных программ были подведены общекомандные зачеты.

Команда Самарской Федерации Ушу, которую представило 11 спортсменов, заняла 1-е командное место по кунгфу-традиционное ушу и 2-е командное место по ушу-таолу.

В личном зачёте спортсмены федерации принесли в копилку Самарской области 48 медалей (37 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых).