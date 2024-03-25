Самарские теннисистки выиграли чемпионат России

160

В Санкт-Петербурге проходит лично-командный чемпионат России по настольному теннису среди мужчин и женщин. В командном турнире среди женских сборных регионов первое место заняла сборная Самарской области. В финальном матче Мария Тайлакова, Валерия Щербатых и Екатерина Зиронова обыграли соперниц из сборной Нижегородской области со счетом 3:2.



В составе нижегородской команды встречи выиграла только Элизабет Абраамян, победившая в трех партиях Екатерину Зиронову (3:0) и Марию Тайлакову (3:2). В командную копилку самарчанок очки принесли все члены сборной области. Мария Тайлакова обыграла Марию Долгих (3:0), Валерия Щербатых победила Владу Воронину (3:0), Екатерина Зиронова также была сильнее Марии Долгих (3:0).



Женская сборная Самарской области выиграла командный чемпионат России второй год подряд.



В командном турнире среди мужских сборных представители Самарской области заняли 15-е место. В матче за 15-16-е места самарцы - Артур Султанов, Карен Чопурян и Олег Кобзев - победили (3:0) сборную Кабардино-Балкарии, пишет Сова.