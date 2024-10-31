Самарские спортсмены спорта слепых - чемпионы Европы по стоклеточным шашкам

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В Турции завершились чемпионат Европы среди мужчин и женщин и первенство Европы среди юниоров до 23 лет по стоклеточным шашкам.

Соревнования проводились в двух видах программы: классической и быстрой. Результатом выступления российских спортсменов стали 14 завоеванных медалей, в том числе 7 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая.

Весомый вклад в копилку сборной России внесли самарские спортсмены:

- Галиев Эмиль занял 1-е место в быстрой программе и 2-е место в классической программе в категории: мужчины В2, В3.

- Архипова Виктория заняла 1-е место в быстрой программе и 2-е место в классической программе в категории: женщины В2, В3.

Поздравляем самарских спортсменов с отличным выступлением на чемпионате Европы и желаем новых спортивных успехов!

Впереди у наших шашистов командный чемпионат России, который состоится в г.Кострома с 17 по 25 ноября.

Честь Самарской области будут защищать две команды. Первый состав - Галиев Эмиль, Архипова Виктория и Писнов Дмитрий. Второй состав - Блоховцов Александр, Кузьмина Ирина и Чернышов Андрей, сообщает пресс-служба регионального отделения Всероссийской Федерации спорта слепых в Самарской области.

Фото: пресс-служба регионального отделения Всероссийской Федерации спорта слепых в Самарской области.