Самарские спортсменки выступили на Трисомных играх в Италии

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С 4 по 11 октября в итальянском городе Феррара прошли Открытые Европейские Трисомные игры среди спортсменов с синдромом Дауна. Спортсмены из 17 стран соревновались в легкой атлетике, баскетболе, футзале, дзюдо, плавании, синхронном плавании, настольном и большом теннисе.

В составе российской сборной в дисциплине «плавание» на Играх выступили представительницы регионального отделения Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Софья Алешина и Мария Сафронова.

Мария Сафронова завоевала две золотые медали на дистанциях 25 метров баттерфляем и на спине. Софья Алешина стала бронзовым призером в смешанной эстафете 4х50 метров комплексным плаванием.