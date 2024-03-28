Самарские школьники взяли серебро и бронзу Чемпионата России по ушу

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Спортсмены Самарской Федерации Ушу Никита Армянинов и Лев Плотников (обоим - по 7 лет) приняли участие в Чемпионате и Первенстве России по ушу, который проходит сейчас в Москве.

В Чемпионате приняли участие спортсмены от каждого региона России. Сильными соперниками показали себя спортсмены из Москвы, ДНР, Краснодара, Перми, Томска. Однако, Лев и Никита не сдавались.

Тем не менее, опыт юных спортсменов - ушу они занимаются уже по нескольку лет - позволил им прочно закрепиться в верхних строчках сразу трех дисциплин.

Дисциплина "Таолу - чанцюань" ("длинный кулак", в основе стиля - частые удары руками с большой амплитудой)

* Лев Плотников - 3 место с результатом 7.810 баллов.

* Никита Армянинов - 10 место. Его результат 7.660 баллов.

Дисциплина "Таолу - гунь шу" (владение боевым шестом, база в целом ряде школ ушу)

* Лев Плотников - 2 место, результат: 7.800 баллов.

* Никита Армянинов - 5 место, результат 7.425 баллов.

Дисциплина "Таолу - дао шу" (владение широким китайским мечом)

* Никита Армянинов - 5 место, результат 7.275

"В свое время, наши тренеры специально ездили в Китай, и обучались владению шаолиньским оружием у местных мастеров, - рассказал президент Самарской Федерации Ушу Александр Лазарев. - Теперь мы передаем эти знания своим ученикам в Самаре, и очень здорово, что от этого есть польза"