Самарские росгвардейцы стали призерами соревнований по охотничьему биатлону

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Представители Управления Росгвардии по Самарской области на постоянной основе принимают участие в различных спортивных состязаниях, неизменно демонстрируя свои навыки и физическую подготовку. В этот раз росгвардейцы стали участниками соревнований по охотничьему биатлону, которые проводились в Новокуйбышевске на базе стрелкового клуба НСК Ранчо.

Охотничий биатлон – вид спорта, набирающий популярность среди любителей стрельбы и активного отдыха. Участникам гонки предстояло пройти дистанцию 900 метров на охотничьих лыжах повышенной проходимости и поразить различные мишени из охотничьего ружья.

По итогам соревнований серебряным призером в возрастной категории 46-55 лет стал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Дмитрий Степанов. Кроме того, команда, в которую входили майор полиции вместе со своим коллегой, представителем одного из специальных подразделений регионального управления Росгвардии лейтенантом полиции Дмитрием Щ., завоевала серебро в общекомандном зачете.