Самарские росгвардейцы – победители окружных соревнований по рукопашному бою

93

В Нижнем Новгороде подвели итоги чемпионата Приволжского округа Росгвардии по рукопашному бою. Соревнования прошли базе спортивного комплекса «Динамика» Управления Росгвардии по Нижегородской области.



За победу в чемпионате боролись сотрудники и военнослужащие территориальных органов, воинских частей и соединений входящих в состав Приволжского округа Росгвардии. Турнир по рукопашному бою является одним из ключевых мероприятий боевой и физической подготовки бойцов Росгвардии – участие в нем приняли 150 спортсменов в составе 19 команд.



О статусе соревнований и подготовке спортсменов свидетельствует высокий ранг его участников, среди которых мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. На церемонии открытия чемпионата офицер отдела боевой подготовки Приволжского округа войск национальной гвардии РФ подполковник Виталий Гундров пожелал участникам высоких спортивных результатов, победного настроя и удачи.



По итогам поединков лучшими стали спортсмены Управления Росгвардии по Самарской области. Самарские росгвардейцы завоевали два золота и бронзу в личном зачете, что позволило взойти на высшую ступень пьедестала почета в командном зачете. Второе место заняла команда воинской части Приволжского округа ВНГ РФ (г. Богородск, Нижегородская область), замкнула тройку лидеров с бронзовой наградой команда Управления Росгвардии по Оренбургской области.



Победителям и призерам чемпионата вручили кубки, медали, почетные грамоты и памятные подарки.



Фрто: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области