Самарские регбисты - серебряные призеры Кубка России

125

В Зеленограде прошел I-й Кубок России по регби на снегу. В турнире приняли участие 11 команд. Сборная Самарской области, в которую входят спортсмены СШОР №1, завоевала серебряные медали, уступив в финале казанской «Энергии» со счетом – 2:4. Бронзовые награды у подмосковного клуба «ВВА-Подмосковье-дубль».

Снежное регби — зимний вариант пляжного регби. Самое главное правило — больше двух секунд мяч не может находиться на земле после захвата, что делает игру невероятно динамичной и зрелищной. На поле находится по пять человек от каждой команды, а замены неограниченны и разрешены в любое время. Матч длится два тайма по 5 минут, с 2-х минутным перерывом. За каждую попытку насчитывается не 5 пять, а одно очко. Мяч используют тоже нестандартный, немного меньше – 4-го размера. Играть ногой запрещено, вместо схваток и коридоров — свободный удар. Так как и поле тоже уменьшено в размерах, то и отходить после нарушения команда должна только на 5-ть метров. Всё гораздо проще, но в тоже время изюминка регби сохранена.

Фото: минспорт СО