Самарские пятиборцы - медалисты Всероссийской спартакиады

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В Москве завершился мужской турнир по современному пятиборью на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Победителем соревнований стал 19-летний самарец Кирилл Мануйло, набравший — 1509 баллов. На втором месте еще один представитель 63-региона, участник Олимпийских игр в Токио Александр Лифанов (1507). Замкнул тройку призеров Егор Громадский из Московской области (1492).

В состязаниях принимали участие 36 спортсменов. Соревнования прошли на площадках Центра современного пятиборья «Северный» (плавание и фехтование) и Московской академии современного пятиборья (верховая езда и лазер-ран).

Напомним, Всероссийская спартакиада сильнейших является главным спортивным событием года в нашей стране. Почти за два месяца будет разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.