Самарские баскетболисты - участники Всероссийских спортивных игр Александра Невского

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Вчера, 13 сентября, в Кемерове состоялась торжественная церемония открытия I Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского.



Приветственное слово участникам направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. «Отрадно, что с каждым годом календарь спортивных мероприятий в нашей стране становится ярче и разнообразнее, пополняется такими перспективными, интересными проектами, как нынешние игры. Названные в честь Александра Невского, настоящего подвижника, государственного деятеля, полководца и дипломата, они служат гармоничному развитию молодежи, приобщают юношей и девушек не только к спорту, но и к нашим традиционным ценностям», - говорится в приветствии.



В соревнованиях принимают участие более 400 юных спортсменов из 36 субъектов Российской Федерации. В программу мероприятия вошли состязания по баскетболу, самбо, мини-футболу, шахматам, а также выполнение нормативов комплекса ГТО. На Играх Самарскую область представляют баскетболисты ГАУ СО «СШОР №1» под руководством Дмитрия Дударевича и Михаила Ковылова, сообщает Минспорта региона.