Самарская теннисистка Анастасия Гурьева - победительница юниорского «US Open» в парном разряде

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Самарская теннисистка Анастасия Гурьева (на фото слева) с румынкой Марой Гае выиграли юниорский «US Open» в парном разряде.

В финале турнира они одолели соперниц из Японии со счетом 1:6, 7:5, 10:8. Матч длился 1 час и 18 минут. За его время Гурьева и Гае сделали пять эйсов и смогли реализовать 3 из 7 брейк-поинтов.



Анастасия стала третьей теннисисткой из Самарской области, победившей на юниорском турнире Большого шлема. Ранее такого успеха добивались воспитанницы 63 региона Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.



Фото: US Open.