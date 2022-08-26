Самарская сборная вошла в число призеров Чемпионата Приволжского округа по самбо

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Спортсмены из Самары убедительно продемонстрировали, что в совершенстве владеют техникой прикладного единоборства, приемы которого входят в арсенал сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии.

- Несмотря на то, что из-за целого ряда обстоятельств, в состязаниях образовалась пауза, наши спортсмены продемонстрировали прекрасную форму. Сборная нашего Управления стала бронзовым призером, а в индивидуальных состязаниях двое наших атлетов заняли первое и третье место в весовых категориях до 88 и до 98 килограммов соответственно. Оба являются действующими сотрудниками специальных подразделений. К следующему чемпионату мы планируем нарастить потенциал и улучшить этот результат, - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.