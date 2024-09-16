Самарская область присоединилась к федеральной образовательной акции "Диктант здоровья"

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Цель мероприятия - популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни. С 16 по 21 сентября диктант напишут старшеклассники из 89 регионов России.



В Самарской области диктант сегодня прошел для 9-классников школы №57 городского округа Самара. Вместе с руководителем областного управления Роспотребнадзора Светланой Архиповой диктант провел спортсмен сборной Самарской области, победитель первенства России и призер чемпионата страны, мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ Юрий Косых.



Если и вы хотите проверить свои знания по гигиене и ЗОЖ, диктант можно пройти в онлайн формате по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/66e2f0f53e9d0832fe5d0150/

Фото: Минспортарегиона