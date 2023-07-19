Самарец Тимофей Попов - призер «Кубка Дружбы» по современному пятиборью

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В Нижнем Новгороде завершились международные соревнования по современному пятиборью «Кубок Дружбы» с участием лучших молодых спортсменов из России и Беларуси. На базе ФОКа «Мещерский» разыгрывались комплекты медалей среди юношей и девушек в лично-командном первенстве, а также в смешанной эстафете по троеборью и четырехборью.



Самарец Тимофей Попов (ГАУ ДО СО «СШОР №5», тренеры - Павлов Е.А., Ермолаева Г.П.) завоевал две серебряные медали. В личном первенстве в дисциплине «четырехборье» Тимофей финишировал вторым, уступив своему соотечественнику Тембулату Апшеву. Вторую медаль Попов выиграл в командном турнире в составе сборной команды «Россия-2».



Второй этап «Кубка Дружбы» пройдет в августе в Минске.

Фото: минспорта СО