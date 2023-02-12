«Самара» в гостях обыграла белорусский «Минск» - 87:78 

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«Самаре» потребовался овертайм, чтобы добиться победы в Минске.

В овертайме во многом решающими стали два подряд трехочковых от Джеймса Энниса и Максима Шелекето: за три минуты до завершения дополнительного времени наша команда получила некоторый задел (79:74) и его удержала.

Самым результативным игроком матча в составе самарцев стал Джеймс Эннис, набравший 21 очко. Еще 20 очков на счету Маркоса Найта.

87:78 — первая победа «Самары» на втором этапе регулярного чемпионата.



Следующий матч наша команда проведет дома 15 февраля: самарцы примут «Астану».

Фото: минспорта СО