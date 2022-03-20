"Самара" второй раз в истории забрала Кубок России по баскетболу, обыграв "Темп-СУМЗ-УГМК"

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В новом Дворце спорта Самары завершился решающий матч Кубка России между баскетбольными клубами "Самара" и "Темп-СУМЗ-УГМК". Победу одержали хозяева со счетом 80:75, сообщает sova.info.

В первом матче серии, который прошел 11 февраля в Свердловской области, волжане уступили - 71:74.

Чтобы выиграть титул, самарцам нужно было побеждать с разницей в 4 очка.

Ответная встреча в Самаре 20 марта принесла победу хозяевам - 80:75.

К финальной сирене "Самара" опередила соперников на 5 очков.

Сегодня "Самара" во второй раз в истории забрала Кубок России. Первый раз титул завоевали в 2020 году. Тогда за трофей боролись эти же клубы. Сильнее была "Самара". А "Темп-СУМЗ-УГМК" взял Кубок России в 2021-м.

Фото: Дмитрий Бурлаков/СОВА