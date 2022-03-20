"Самара" второй раз в истории забрала Кубок России по баскетболу, обыграв "Темп-СУМЗ-УГМК"

В новом Дворце спорта Самары завершился решающий матч Кубка России между баскетбольными клубами "Самара" и "Темп-СУМЗ-УГМК". Победу одержали хозяева со счетом 80:75, сообщает sova.info.
В первом матче серии, который прошел 11 февраля в Свердловской области, волжане уступили - 71:74.
Чтобы выиграть титул, самарцам нужно было побеждать с разницей в 4 очка.
Ответная встреча в Самаре 20 марта принесла победу хозяевам - 80:75.
К финальной сирене "Самара" опередила соперников на 5 очков.
Сегодня "Самара" во второй раз в истории забрала Кубок России. Первый раз титул завоевали в 2020 году. Тогда за трофей боролись эти же клубы. Сильнее была "Самара". А "Темп-СУМЗ-УГМК" взял Кубок России в 2021-м.
Фото: Дмитрий Бурлаков/СОВА