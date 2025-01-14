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Самара второй год подряд примет Кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова

14 января 2025 15:47
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Среди участников турнира – пятеро действующих чемпионов Европы по боксу.

С 20 по 26 января в Самаре состоится Кубок России среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны. Турнир носит имя уроженца Самарской области двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Поединки пройдут в зале универсального спортивного комплекса «МТЛ Арена». В турнире примут участие мужчины от 18 лет и старше, имеющие спортивный разряд кандидата в мастера спорта или выше, которые будут выявлять сильнейших в 13 весовых категориях: от 48 кг до 92 кг и выше.

Среди участников турнира – пятеро действующих чемпионов Европы по боксу: Эдмонд Худоян (48 кг), Эдуард Саввин (57 кг), Всеволод Шумков (60 кг), Габил Мамедов (63,5 кг), Тархан Идигов (67 кг) и 13 действующих чемпионов России: Владимир Мнацаканян (48 кг), Баир Батлаев (51 кг), Максим Кузнецов (54 кг), Эдуард Саввин (57 кг), Константин Опольский (60 кг), Илья Попов (63,5 кг), Евгений Кооль (67 кг), Игорь Свиридченков (71 кг), Егор Шапочанский (75 кг), Ильяс Магомедов (80 кг), Дмитрий Карманов (86 кг), Егор Плоцын (92 кг), Давид Суров (92+ кг).

«В Самаре по восемь лучших боксеров страны в 13 категориях определят сильнейших. В Кубке России примут участие чемпионы Европы, чемпионы России. В Самаре мы определим сборную страны, которая начнет подготовку к чемпионату мира», - рассказал главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов.

В Самарской области бокс как вид спорта имеет славные традиции и входит в число базовых видов. Отделения спортивной подготовки открыты в нескольких государственных и муниципальных спортивных школах. Кубок России по боксу носит имя уроженца Самарской области двукратного олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Вэла Баркера Олега Саитова. Спортсмен будет присутствовать на Кубке России в составе Совета Чемпионов вместе с другими именитыми боксерами:

1.      Двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, Герой Калмыкии – Раимкуль Малахбеков;

2.      М.С.М.К. – Ахмедхан Адилов;

3.      Чемпион среди профессионалов – Дмитрий Кудряшов;

4.      Двукратный Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы – Алексей Тищенко;

5.      Чемпион Олимпийских игр, чемпион мира и Европы – Егор Мехонцев;

6.      Бронзовый призер Олимпийских игр, серебряный медалист чемпионата мира – Камиль Джамалудинов;

7.      Чемпион мира среди профессионалов – Денис Лебедев;

8.      Чемпион Европы, чемпион России, серебряный медалист Европейских игр – Александр Беспутин.

Вход для зрителей на трибуны комплекса свободный. В пятницу, 24 января, пройдут полуфиналы, после окончания которых состоится медийное взвешивание финалистов. Финалы Кубка России пройдут в субботу, 25 января. В прямом эфире их покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Расписание Кубка России (самарское время):
21 января 13:30 - церемония открытия
21 января 14:00 - предварительные бои
22 января 14:00 - предварительные бои
23 января 14:00 - предварительные бои
24 января 12:00 - полуфинальные бои
25 января 15:30 - финальные бои, церемония закрытия

Самара второй год подряд становится местом проведения соревнований на Кубок России по боксу. Также в регионе состоялось уже несколько матчевых встреч из серии «Бокс на Волге», в которых приняли участие сборные Мира, а также республики Беларусь, Кубы и Сербии.

Большой опыт проведения крупных, в том числе международных мероприятий, достижения самарских спортсменов удостоили регион чести   принимать в этом году XIII международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», который пройдет осенью. Соответствующее   распоряжение ранее подписал Президент страны Владимир Путин. 

Развитие физической культуры и спорта, повышение удовлетворенности граждан условиями для занятий – одно из приоритетных направлений программы социально-экономического развития Самарской области, действующей до 2030 года. По решению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе действует программа «Мастер спорта», предусматривающая поддержку массового и детско-юношеского спорта, улучшение спортивной инфраструктуры региона.

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Самара

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