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«Самара» в Астане уверенно переиграла одноименный клуб — 99:51.



Самарцы потратили какое-то время, чтобы вкатиться в игру: 5:7 к середине стартового периода. Но стоило Джеймсу Эннису реализовать «2+1» — и гости перехватили инициативу. Особенно кстати пришлись два трехочковых от Антона Карданахишвили, во многом благодаря которым первая четверть осталась за нашей командой: 21:15. Ударно начала она и вторую, к середине которой имела уже «+15» (34:19 после трехи от Юрия Умрихина и попадания Маркоса Найта). Хозяева ответили было на это своим рывком, сократив отставание до 10 очков — но перед большим перерывом «Самара» нанесла еще один удар: выигранный со счетом 10:0 двухминутный отрезок и общие «+20» (48:28) после первой половины.



А удар, нанесенный хозяевам в третьей десятиминутке, оказался нокаутирующим: Джордан Теодор бил издали, Маркос Найт и Джеймс Эннис терзали защиту астанинцев в проходах — 27:11 за четверть и 75:39 в пользу «Самары» перед заключительным отрезком. Дальние атаки продолжили исправно работать и в четвертом периоде (отметились в том числе и Максим Барашков с Максимом Шелекето) — у «Астаны» не было шансов даже сделать разницу чуть более приличной.



99:51 — уверенная победа «Самары»!

Следующий матч наша команда проведет на своей площадке: 8 января «Самара» во Дворце спорта примет «Автодор», сообщает пресс-служба клуба.

Фото: БК "Самара"