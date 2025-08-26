Самара готовится к проведению XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»,

165

Деловая и спортивная программы объединятся в концепции Фестиваля физической культуры.

24 августа представители федеральных и региональных средств массовой информации оценили подготовку областной столицы к проведению XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Особое внимание было уделено готовности инфраструктуры, а также ключевым спортивным мероприятиям форума, который пройдет 5-7 ноября в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Одной из главных тем станет развитие детско-юношеского спорта. Оператором мероприятия выступит Фонд Росконгресс.

«В этом году спортивно-зрелищная программа и дискуссии будут объединены общим треком Фестиваля Физической Культуры, который включит в себя турниры, массовые спортивные мероприятия, забеги, мастер-классы и свяжет экспертный разговор о дальнейшем развитии спортивной отрасли России с конкретными практиками, примерами и демонстрацией достижений», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

Одной из ключевых площадок проведения мероприятий форума станет стадион «Солидарность Самара Арена». Он был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. А сейчас является домашним полем для клубов Российской премьер-лиги «Крылья Советов» (Самара) и «Акрон» (Тольятти).

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи с журналистами сообщил, что основные мероприятия деловой, выставочной и спортивной программы пройдут на «Солидарность Самара Арене». Глава региона отметил многофункциональность стадиона.

«Я много езжу по стране в рамках работы комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» и мне интересны не только предприятия, но и спорт. Посещаю стадионы, которые также, как и наш, были построены к чемпионату мира по футболу. Хочу подчеркнуть, что в Самаре построили самую красивую арену, очень удобную с точки зрения не только проведения футбольных матчей, но и соревнований по многим другим видам спорта», – добавил руководитель региона.

Деловая программа Форума будет посвящена вопросам международного сотрудничества, разработке решений по выполнению поручений Президента Российской Федерации в сфере спорта, обсуждению актуальных вопросов реализации комплексной программы «Спорт России».

Самым масштабным и зрелищным событием, по мнению губернатора, должны стать всероссийские соревнования по гонкам дронов. «В рамках форума на нашем стадионе пройдет первый в России чемпионат по беспилотным системам, – заявил Вячеслав Федорищев. – Уверен, что у нас все получится и это войдет в историю. Мы обязательно будем и дальше двигаться в этом направлении».

Самым массовым спортивным событием форума станет забег «Чистый спорт», на старт которого выйдут порядка 10 000 человек – участников форума, жителей и гостей региона. Отправной точкой станет площадь имени Куйбышева.

На базе современных спортивных объектов региона пройдут соревнования «Герои нашего времени» по следж-хоккею, вечер профессионального бокса и профессиональный турнир по ММА, массовый фестиваль фитнеса.

Крытый футбольный манеж, который находится рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена», тоже станет точкой притяжения. В дни форума здесь будет работать зона «Ты в спорте». Здесь планируется проведение различных активностей по всем видам спорта. Участие в них смогут принять жители и гости региона.

В ходе пресс-тура представители СМИ осмотрели манеж, который был построен в 2024 году в рамках национального проекта «Демография». Объект включает полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием размером 105 на 68 метров и зрительской трибуной. Манеж оборудован раздевалками, в том числе для маломобильных групп населения, тренажерным залом, разминочными залами, медпунктом, конференц-залом.

Здесь проходят регулярные тренировки воспитанников отделений футбола и регби спортивных школ Самарской области, тренировки профессиональных футбольных команд ПФК «Крылья Советов», команд женского ФК «Крылья Советов», а также любительские футбольные турниры.

«Сегодня в регионе созданы хорошие условия для занятий спортом, в том числе профессиональным», – считает тренер АНО «Академия футбола «Крыльев Советов» Наиль Шабаев. Команда юношей 2009 года рождения, с которой он работает, в прошлом году стала чемпионом ЮФЛ «Приволжье». «Есть ребята, которых активно привлекают в молодежные составы «Крылья Советов». Это говорит о том, что ребята становятся конкурентоспособными. И с такими условиями, как в манеже, мы можем учить и тренировать ребят круглогодично, – добавил тренер и отметил значимость проведения Международного спортивного форума в Самаре. – Когда находишься в своем кругу, то некоторые вещи, бывает, замыливаются. А когда мы общаемся друг с другом, делимся своим опытом, то мы расширяем свой кругозор, компетенции, появляются новые знакомства, которые позволяют почерпнуть дополнительные знания. Мероприятия на площадках предстоящего международного форума – это отличная возможности для нашего развития».

Еще одной площадкой проведения форума станет СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». Этот объект был построен в 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» на месте прежней ледовой арены, в стенах которой выступал Владимир Высоцкий, и тренировались олимпийские чемпионы Инсбрука-1976 по фигурному катанию в танцах на льду Александр Горшков и Людмила Пахомова. Сегодня в современном комплексе проводятся занятия по хоккею, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, бадминтону, керлингу, кроссфиту, спортивной аэробике, настольному теннису и бильярду, а также культурно-массовые мероприятия. Дворец спорта является домашней ареной хоккейного клуба ЦСК ВВС, выступающего во Всероссийской хоккейной лиге, и баскетбольного клуба «Самара», играющего в Единой лиге ВТБ.

В рамках пресс-тура журналисты федеральных и региональных изданий посетили несколько тренировок, во ремя которых познакомились с наставниками и их подопечными.

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская отметила, что во Дворце спорта запланировано проведение пленарного заседания. «Мы создадим все необходимые условия, чтобы участники пленарного заседания – представители регионов, иностранные делегации – смогли обсудить вопросы развития спорта, определить задачи на ближайшие годы», – добавила министр.

Вместе с форумом состоится заседание Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему дальнейшего развития детско-юношеского спорта, где будут подведены итоги работы и поставлены новые задачи по достижению национальных целей развития спорта в России.

Напомним, по решению губернатора в Самарской области разработана региональная программа «Мастер спорта», направленная на поддержку детско-юношеского и массового спорта. В рамках ее реализации спортивные школы и муниципалитеты региона получили новый инвентарь, спортивную форму. Кроме того, спортсмены получили мотивацию в виде стимулирующих выплат за выполнение спортивных разрядов и званий и за медали всероссийских спартакиад.

Особое внимание на Международном форуме в Самарской области будет уделено возможностям спорта в реабилитации участников СВО, в том числе и развитию адаптивного спорта. В конце 2023 года в Самарской области были созданы сразу две любительские команды по следж-хоккею из ветеранов СВО при профессиональных клубах. А в 2025 году в структуре ХК «Лада» появилась профессиональная команда по следж-хоккею – СХК «Лада» из ветеранов боевых действий. В эти дни СХК «Лада» дебютирует в чемпионате России по следж-хоккею сезона 2025/2026 в подгруппе «Лига героев».

В прошлом году в регионе создан специализированный Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, который ведет активную работу по вовлечению в занятия спортом людей с инвалидностью, в том числе ветеранов СВО, в тесном взаимодействии с региональным отделением фонда «Защитники Отечества» и спортивными федерациями.

Убедиться в подготовленности наших спортсменов журналисты смогли, пообещавшись со скипом сборной команды Самарской области по керлингу на колясках Игорем Ружейниковым, который сообщил, что команда приступила к активным тренировкам к Кубку России.

Игорь Ружейников передвигается на инвалидной коляске – после военной службы, где получил травму. Офицер не опустил руки и нашел себе спортивное увлечение. В керлинг привел и свою супругу Елену – инвалида детства. «Керлинг – это шахматы на льду, очень интересная игра. Мы начинали тренироваться на хоккейном льду, что было не очень комфортно и удобно, особенно после хоккеистов. Когда появились эта площадка, с профессиональным льдом, мы перешли сюда, за что я очень благодарен руководству нашего региона, министерству спорта Самарской области», – отметил он.

Помимо спортивных событий и деловых дискуссий участников форума «Россия – спортивная держава» ждет спортивно-зрелищная программа. Она охватит не только Самару, но и Тольятти. Там пройдут соревнования по художественной гимнастике на призы трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой «Под крылом чемпиона», театрализованное гимнастическое шоу трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова «Легенды спорта. Наследие» и фестиваль тенниса с мастер-классами от звезд данного вида спорта.

В рамках пресс-тура журналисты познакомились с потенциальными волонтерами Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». В минувшие выходные начались первые собеседования с кандидатами. Всего будет отобрано 1000 человек. Добровольцы будут задействованы в организации всех направлений работы: сопровождение участников, координация деловой и спортивной программ, помощь СМИ, транспортная логистика и другие ключевые функции.

«Когда мы рассказываем, что есть возможность сделать доброе дело, помочь в организации масштабного международного события, откликается много людей, ведь помогать людям – это часть нашей культуры, наша традиция. У Самарской области есть значительный опыт подготовки волонтеров для крупных событий. Все это дает нам уверенность, что мы сможем на высоком уровне подготовить команду волонтеров, которые будут не только помогать в организации, но и станут лицом форума, будут создавать настроение для всех участников и покажут гостеприимную Самарскую области и Россию. Заявочная кампания по набору волонтеров продлится до 15 сентября. Все добровольцы в рамках подготовки к форуму «Россия – спортивная держава» обязательно пройдут обучение», – отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Напомним, принять участие в программе могут граждане РФ от 18 лет для направления «Волонтеры оргкомитета» и от 16 лет для направления «Волонтеры города-организатора» и иностранные граждане с опытом добровольческой деятельности. Отбор включает подачу заявки на платформе Добро.рф, собеседование с рекрутерами и обязательное обучение, которое сочетает ориентационные тренинги, краеведение и функциональную подготовку.

Подробную информацию о предстоящем мероприятии можно найти на сайте XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Фото Волжская коммуна