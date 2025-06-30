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С 1 по 4 июля в Новокуйбышевске пройдут Межрегиональные спортивные соревнования по пожарно-спасательному спорту
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С 1 по 4 июля в Новокуйбышевске пройдут Межрегиональные спортивные соревнования по пожарно-спасательному спорту

30 июня 2025 16:58
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В соревнованиях примут участие 14 команд.

Пожарные и спасатели — это люди, которые ежедневно сталкиваются с опасностями и вызовами. Их работа требует не только профессионализма, но и физической подготовки. Соревнования, в которых участвуют пожарные и спасатели, — это не просто спортивные состязания. Это проверка на прочность, испытание для сильных и смелых. Они демонстрируют не только свою физическую форму, но и умение действовать в экстремальных условиях. Здесь каждый участник выкладывается на максимум для достижения высоких результатов.

1 июля в Новокуйбышевске на стадионе «Нефтяник» состоится торжественное открытие Межрегиональных спортивных соревнований главных управлений МЧС России по субъектам. Российской Федерации Приволжского федерального округа по пожарно-спасательному спорту

В соревнованиях примут участие 14 команд. В их числе представители Нижегородской, Кировской, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, областей и Пермского края, а также республик: Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Удмуртии, Мордовии, Чувашии.

В этот же день начнутся соревнования по следующим видам:

подъем по штурмовой лестнице на 3 этаж среди юниоров 17-18 лет, на 4 этаж среди мужчин;

полоса препятствий среди девочек до 14 лет, девушек 15-16 лет, юниорок 17 – 18 лет, женщин, мальчиков до 14 лет и юношей 15-16 лет.

2 июля состоится награждение призеров и победителей первого дня соревнований. Пройдут следующие состязания:

на полосе препятствий среди юниоров 17-18 лет и мужчин;

по штурмовой лестнице на 2 этаж учебной башни среди девочек до 14 лет, девушек 15-16 лет, юниорок 17-18 лет, женщин, мальчиков до 14 лет, юноши 15-16 лет.

3 июля состоится награждение призеров и победителей второго дня соревнований. Пройдут следующие состязания:

Двоеборье среди женщин:

- первый этап (полоса препятствий);

- второй этап - штурмовая лестница на 2 этаж учебной башни.

Пожарная эстафета среди девушек, юношей и мужчин.

4 июля состоится награждение призеров и победителей третьего дня соревнований. Пройдут состязания по боевому развертыванию среди девушек, юношей и мужчин.

В этот же день состоится торжественное закрытие соревнований и награждение победителей.

Вход на стадион свободный.   0+

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Мероприятия

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