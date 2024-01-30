С 1 по 4 февраля в Тольятти пройдет чемпионат страны по зимним видам парусного спорта и фестиваль «ВьюгаФест»

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В первый день февраля в Тольятти дадут старт чемпионату страны по зимним видам парусного спорта. Закончится он двухдневным фестивалем–перфомансом «ВьюгаФест» с участием Снежной королевы и ее свиты.

Чемпионат страны проходит в акватории Жигулевского моря уже в пятый раз. Местом проведения мероприятий стала новая набережная Автозаводского района. Как отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, в Самарской области благодаря системной работе губернатора региона Дмитрия Азарова активно улучшается спортивная инфраструктура, которая позволяет проводить соревнования самого высокого уровня. «Уверена, что новое пространство позволит вовлечь в активную физическую деятельность еще больше жителей нашей губернии», - подчеркнула Рогожинская.

С 1 по 4 февраля 2024 года на льду Куйбышевского водохранилища сильнейшие райдеры России будут бороться за титул чемпиона. Заявки на участие подали почти шесть десятков сильнейших спортсменов со всех уголков страны. Гонки пройдут в дисциплине сноукайтинг-лыжи и сноукайтинг-доска на короткой дистанции (курс-рейс). По уже сложившейся многолетней традиции поддержал проведение зимней регаты амбассадор парусного спорта в Тольятти - ПАО «Куйбышевазот».

Торжественное открытие Чемпионата России планируется 1 февраля в 11:00 в ресторане «НЕБО». Сразу после окончания официальной части спортсмены отправятся готовиться к первым стартам и далее каждый день с 11:00 при наличии благоприятных погодных условий на замерзшей акватории можно будет наблюдать танцы парусов.

На выходных, 3 и 4 февраля, к профессиональным спортсменам присоединится порядка около 50 любителей зимних видов парусного спорта, в том числе, зимнего виндсерфинга и крыльев (вингов).

В эти же дни, 3 и 4 февраля, свободное пространство на новой набережной Тольятти не только станет зрительным залом для болельщиков Чемпионата России, но и настоящим царством Снежной королевы. Напомним, 2024 год по решению Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом семьи. На городской набережной гостей ожидает уникальный двухдневный семейный праздник. Раскроют тему любимой сказки не только аниматоры, но и ледяной городок, «снежные» фотозоны, шаманское стойбище с северными оленями из деревни ездовых собак «Серебро севера» и пушистые жители пикник-парка «Пара альпак». С утра и до вечера на набережной будут звучать сеты лучших диджеев Самарской области. Оба дня не дадут замерзнуть гостям «ВьюгаФеста» зарядка, зумба, подвижные игры, чемпионат по весёлому кёрлингу, забеги и мастер-классы по запуску воздушных змеев. Юные воспитанники школы фигурного катания в финале обоих фестивальных дней будут разгонять февральскую стужу жаркими танцами на льду.

Ключевым событием первого дня станет Открытый кубок по хоккею на валенках. А вечер 3 февраля обещает зарядить яркими эмоциями: спидвей-шоу на льду и, в буквальном смысле, огненный финал дня. Во второй день, 4 февраля, гостей ждет карнавальный заезд, противоморозный флешмоб «Закаляйся! С нами обливайся!» от клуба моржей, турнир по автомодельному спорту и веселые старты от клуба скандинавской ходьбы.

Фото предоставлено Министерством туризма Самарской области