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Рыбакина выиграла Уимблдон и стала первой чемпионкой турнира Большого шлема из Казахстана

9 июля 2022 20:28
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До 2018 года уроженка Москвы выступала за Россию.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина в финале Уимблдона победила вторую ракетку мира из Туниса Унс Джабир со счётом 3:6, 6:2, 6:2, сообщает Лайф.

Третий в нынешнем сезоне турнир Большого шлема проходит на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в пригороде Лондона.

Встреча Рыбакиной и Джабир продолжалась один час 47 минут. За это время Елена исполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести, отдав сопернице две свои подачи.

Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, выигравшей турнир Большого шлема за всю историю. До 2018 года уроженка Москвы выступала за Россию. В рейтинге WTA 23-летняя теннисистка занимает 23-е место.

 

Фото:   Wimbledon/Лайф

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