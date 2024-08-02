Я нашел ошибку
Главные новости:
До начала фрезерования на участке отработали геодезисты.
В Самаре фрезеруют покрытие проезжей части на улице Санфировой
В связи с проведением работ по ремонту и модернизации теплотрассы.
Продлено ограничение движения транспорта на участке улицы Ленинградской в Самаре
В финале они встретятся с Сарой Эррани и Жасмин Паолини из Италии. Матч пройдет в воскресенье, 4 августа.
Россиянки Андреева и Шнайдер вышли в финал турнира в парном разряде Олимпиады в Париже
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание.
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили меры поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий
В гости к ребятам пришли Теплослав, сказочный персонаж, олицетворяющий надежное теплоснабжение, и Капелька, эксперт по экологии, активный защитник рек, озер и лесов.
В школьном лагере в Тольятти прошел Урок безопасности тепла
Минувший год отмечен для Куйбышевской магистрали рекордными достижениями и участием в крупных логистических проектах.
Михаил Смирнов поздравил работников Куйбышевской железной дороги с профессиональным праздником
Каждая идея будет рассмотрена и учтена при формировании итоговой программы развития региона на ближайшую птяилетку.
Жители региона подали более 2 тысяч заявок на платформе "Программа развития Самарской области 2024-2029"
Специалисты «Т Плюс» совместно с УК ведут поэтапное подключение горячего водоснабжения для жителей Самары, получающих услугу от сетей Привокзальной отопительной котельной.
Энергетики «Т Плюс» поэтапно подключают горячее водоснабжение для жителей Самары
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.78
-0.33
EUR 92.85
-0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Россиянки Андреева и Шнайдер вышли в финал турнира в парном разряде Олимпиады в Париже

2 августа 2024 21:55
112
В финале они встретятся с Сарой Эррани и Жасмин Паолини из Италии. Матч пройдет в воскресенье, 4 августа.

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира в парном разряде летних Олимпийских игр в Париже в пятницу, 2 августа, пишут "Известия".

Они обыграли Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо из Испании в полуфинальном матче. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2 и продолжался один час и 14 минут.

Андреева и Шнайдер также гарантировали себе медали Игр. Россиянки впервые за свою карьеру выступают на Олимпиаде. Андреевой 17 лет, а Шнайдер — 20.

В финале они встретятся с Сарой Эррани и Жасмин Паолини из Италии. Матч пройдет в воскресенье, 4 августа.

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание.
2 августа 2024  20:56
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили меры поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий
210
Вячеслав Федорищев встретился с трудовым коллективом РКЦ «Прогресс».
2 августа 2024  17:16
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили с руководством РКЦ «Прогресс» перспективы развития предприятия
302
Самарская область – сейчас один из лидеров развития гидромелиорации в России.
2 августа 2024  14:21
В Самарской области запустили в тестовом режиме новый участок оросительной системы
258
Вячеслав Федорищев обратился к десантникам и ветеранам Самарской области по случаю Дня ВДВ
2 августа 2024  10:24
Вячеслав Федорищев обратился к десантникам и ветеранам Самарской области по случаю Дня ВДВ
272
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1252
Весь список