Россиянки Андреева и Шнайдер вышли в финал турнира в парном разряде Олимпиады в Париже

112

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира в парном разряде летних Олимпийских игр в Париже в пятницу, 2 августа, пишут "Известия".

Они обыграли Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо из Испании в полуфинальном матче. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2 и продолжался один час и 14 минут.

Андреева и Шнайдер также гарантировали себе медали Игр. Россиянки впервые за свою карьеру выступают на Олимпиаде. Андреевой 17 лет, а Шнайдер — 20.

В финале они встретятся с Сарой Эррани и Жасмин Паолини из Италии. Матч пройдет в воскресенье, 4 августа.

Фото: pxhere.com