Россиянка Александра Трусова расстроилась из-за серебра на Олимпиаде

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Россиянка Александра Трусова, завоевавшая серебро в женском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине, заплакала по итогам соревнований и не смогла сдержать след во время церемонии награждения, пишут "Известия".

«Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет», — заявила Трусова.

Позднее спортсменка прокомментировала на пресс-конференции свое эмоциональное высказывание. Она признала, что говорила необдуманно.

Журналисты спросили спортсменку, довольна ли она произвольной и короткой программами.

«И в короткой, и в произвольной я сделала всё, что могла на данный момент. Я довольна своими прокатами. Я сделала всё, что могла», — заявила Трусова.

Россиянка сообщила, что тренеры предлагали ей упростить произвольную программу, но она отказалась.

17 февраля Трусова впервые в истории фигурного катания выполнила пять четверных прыжков. Судьи оценили выступление Трусовой в 177,13 балла, за обе программы она получила 251,73 балла.

Золото завоевала фигуристка Анна Щербакова, она получила 175,75 балла за произвольную программу. В совокупности с короткой программой она набрала 255,95 балла.

Третье место у японской спортсменки Каори Сакамото. Она набрала по сумме двух выступлений 233,13 балла.

На четвертом месте — россиянка Камила Валиева. В произвольной программе фигуристка, лидировавшая после короткой программы, получила 141,93 балла. Валиева в произвольном прокате дважды упала. Оценка обоих выступлений в сумме составила 224,09 балла.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф/"Известия