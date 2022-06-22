Россиянина Игоря Шестеркина признали лучшим вратарем сезона в НХЛ

105

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал обладателем "Везина Трофи", сообщает РИА Новости.

Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного сезона в НХЛ. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов лиги.

В прошедшем регулярном чемпионате Шестеркин провел 53 матча и оформил шесть шатаутов. Российский голкипер является лидером сезона НХЛ по коэффициенту надежности (2,07) и проценту отраженных бросков (93,5%).

iШестеркин стал третьим российским вратарем в истории НХЛ, которому удалось завоевать "Везину". Ранее приз доставался Сергею Бобровскому (2013 и 2017 годы) и Андрею Василевскому (2019).

Кроме Шестеркина на трофей претендовали финский голкипер "Нэшвилл Предаторз" Юусе Сарос и швед Якоб Маркстрем из "Калгари Флеймз". По итогам голосования Шестеркин набрал 154 очка. Маркстрем занял второе место (53 очка), Сарос замкнул тройку лидеров (32 очка).

Фото : twitter.com/nyrangers/РИА Новости