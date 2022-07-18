Россиян допустили к участию в чемпионате мира по вейксерфингу

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Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по вейксерфингу, который пройдет в США с 6 по 8 октября. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации серфинга Илья Вдовин, передает РБК.



«Международная ассоциация вейксерфинга настаивает на том, чтобы спорт остался вне политики, и, соответственно, считает, что в такие сложные времена нужно строить мостики, а не сжигать их. Они готовы проводить соревнования в России, это их принципиальная позиция. Недавно были соревнования на Кипре, где участвовали и наши, и украинцы», — сказал Вдовин.



С 22 по 23 июля в Москве пройдут международные соревнования по вейксерфингу Kalinka Wakesurf Cup. Турнир станет отборочным перед чемпионатом мира по вейксерфингу 2022 года.





Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images / РБК