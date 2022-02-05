Россиян дисквалифицировали в полуфинале шорт-трека на Олимпийских играх

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Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по шорт-треку не вышла в финал смешанной эстафеты на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. сообщают "Известия" со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

В полуфинале россияне с результатом 2 мин. 49,61 сек. стали третьими. Однако после забега судьи решили, что команда нарушила правила при передаче эстафеты и была дисквалифицирована. Поэтому сборная Олимпийского комитета России (ОКР) не выступит даже в финале B.

Отмечается, что также дисквалифицировали занявшую первое место сборную США. Вместо нее в финале A выступит команда Китая, финишировавшая четвертой. Таким образом, за медали поборются Венгрия, Китай, Канада и Италия.

Ранее в этот день лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне и принесла первую медаль сборной ОКР на Играх в Пекине.

Также в субботу российские биатлонисты заняли третье место в смешанной эстафете и принесли национальной сборной вторую медаль. Победу одержала сборная Норвегии, вторыми стали спортсмены из Франции.

4 февраля прошла церемония открытия Олимпийских игр – 2022, в ней приняли участие представители 91 делегации. Спортсмены из России вышли на стадион во время парада под 46-м номером. Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев вынесли флаг ОКР. Церемонию открытия также посетил президент РФ Владимир Путин.

Олимпиада-2022 проходит 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).

В окончательный состав сборной России вошли 212 спортсменов, в том числе 103 женщины и 109 мужчин.

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий