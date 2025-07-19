Россия завоевала первое за шесть лет золото на ЧМ по водным видам спорта

87

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал золото в технической программе соло на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Россиянин набрал 251,7133 балла. Второе место занял испанец Деннис Гонсалес Бонеу (241,1667), третьим стал мексиканец Диего Виллалобос Каррильо (238,1600).

Это первая награда для российских спортсменов на турнире в Сингапуре.

Мальцев стал пятикратным чемпионом мира по синхронному плаванию.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет, пишет РБК.