"Россия - футбольная страна": по количеству проектов Самарская область занимает 5-е место среди 73 регионов

45

При поддержке Минспорта России и Российского футбольного союза в 4-й раз проводится конкурс "Россия - футбольная страна". По итогам регионального этапа в следующую стадию прошли 294 проекта, в том числе 14 проектов из Самарской области.



По количеству проектов - участников межрегионального этапа - Самарская область занимает 5-е место среди 73 регионов. Больше проектов подали только Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.



Самарская область представлена в каждой из 8 номинаций:



Лучший массовый проект в футболе:

"Зимний мяч Тольятти"

"Легенды отечественного футбола. Отборочный этап Кубка Эдуарда Стрельцова"

ФК "Аист"



Лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья:

"Крылья Мечты"



Лучший проект для женщин:

"В футболе только девушки"



Лучшая любительская лига:

Федерация футбола Сергиевского района Самарской области



Лучший любительский клуб:

ФК "Юные звезды"

старшая команда ФК "Виктория"



Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола:

"Акрон" - детям"



Лучшая футбольная инициатива:

открытый турнир, посвященный памяти Татьяны Егоровой

кубок Федерации футбола Большечерниговского района



Лучший проект для детей:

организация групп для занятий детей футболом рядом с домом в шаговой доступности

"Интернациональная футбольная семья"

фестиваль футбола для дошкольных образовательных учреждений

Фото: минспорта СО