"Россия - футбольная страна": по количеству проектов Самарская область занимает 5-е место среди 73 регионов

При поддержке Минспорта России и Российского футбольного союза в 4-й раз проводится конкурс "Россия - футбольная страна". По итогам регионального этапа в следующую стадию прошли 294 проекта, в том числе 14 проектов из Самарской области.
По количеству проектов - участников межрегионального этапа - Самарская область занимает 5-е место среди 73 регионов. Больше проектов подали только Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.
Самарская область представлена в каждой из 8 номинаций:
Лучший массовый проект в футболе:
"Зимний мяч Тольятти"
"Легенды отечественного футбола. Отборочный этап Кубка Эдуарда Стрельцова"
ФК "Аист"
Лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
"Крылья Мечты"
Лучший проект для женщин:
"В футболе только девушки"
Лучшая любительская лига:
Федерация футбола Сергиевского района Самарской области
Лучший любительский клуб:
ФК "Юные звезды"
старшая команда ФК "Виктория"
Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола:
"Акрон" - детям"
Лучшая футбольная инициатива:
открытый турнир, посвященный памяти Татьяны Егоровой
кубок Федерации футбола Большечерниговского района
Лучший проект для детей:
организация групп для занятий детей футболом рядом с домом в шаговой доступности
"Интернациональная футбольная семья"
фестиваль футбола для дошкольных образовательных учреждений
Фото: минспорта СО