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"Россия - футбольная страна": по количеству проектов Самарская область занимает 5-е место среди 73 регионов

18 марта 2024 15:07
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Больше проектов подали только Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.

При поддержке Минспорта России и Российского футбольного союза в 4-й раз проводится конкурс "Россия - футбольная страна". По итогам регионального этапа в следующую стадию прошли 294 проекта, в том числе 14 проектов из Самарской области.

 По количеству проектов - участников межрегионального этапа - Самарская область занимает 5-е место среди 73 регионов. Больше проектов подали только Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.

Самарская область представлена в каждой из 8 номинаций:

Лучший массовый проект в футболе:
 "Зимний мяч Тольятти"
 "Легенды отечественного футбола. Отборочный этап Кубка Эдуарда Стрельцова"
 ФК "Аист"

Лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
 "Крылья Мечты"

Лучший проект для женщин:
 "В футболе только девушки"

Лучшая любительская лига:
 Федерация футбола Сергиевского района Самарской области

Лучший любительский клуб:
 ФК "Юные звезды"
 старшая команда ФК "Виктория"

Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола:
 "Акрон" - детям"

Лучшая футбольная инициатива:
 открытый турнир, посвященный памяти Татьяны Егоровой
 кубок Федерации футбола Большечерниговского района

Лучший проект для детей:
 организация групп для занятий детей футболом рядом с домом в шаговой доступности
 "Интернациональная футбольная семья"
 фестиваль футбола для дошкольных образовательных учреждений

 

Фото:   минспорта СО

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