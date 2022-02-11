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Российский лыжник Александр Большунов остался недоволен серебряной медалью в гонке на 15 км в Пекине

11 февраля 2022 20:46
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" Довольным был бы, если бы всё прошло по плану и мог бы выиграть."

Российский лыжник Александр Большунов 11 февраля заявил журналистам, что остался недоволен серебряной медалью в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине, передают "Известия".

«Как тут можно быть довольным? Довольным был бы, если бы всё прошло по плану и мог бы выиграть. Второй круг был потяжелее, все-таки высота и одна из самых сложных трасс», — сказал Большунов.

Российский спортсмен уступил 23,2 секунды финну Ийво Нисканен, который пришел к финишу за 37 минут 54,8 секунды.

Нисканен уже на стартовом отрезке почти удвоил отрыв от Большунова. К отметке 10,5 км финн оторвался практически на полминуты, уточнили на сайте газеты «Спорт-Экспресс».

«Когда между нами начал расти отрыв, то я понял, что главная задача — удержать второе место», — заключил российский лыжник.

 

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jon Olav Nesvold/"Известия"

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