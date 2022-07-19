Российские теннисисты Касаткина и Рублев не исключили смены спортивного гражданства

123

Российские теннисисты Дарья Касаткина и Андрей Рублев не исключили, что в будущем могут сменить спортивное гражданство. Об этом они заявили в интервью журналисту Виктору Кравченко, опубликованном в понедельник на его YouTube-канале, передает ТАСС.

1 марта Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года. 20 апреля организаторы Уимблдона - Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета - запретили российским и белорусским спортсменам участвовать в турнире, под запрет попали и другие теннисные соревнования на территории Великобритании.

"Если говорить о допуске на турнир в Уимблдоне, тогда поменять паспорт было бы допустимо, в таком случае бы допустили до участия. Если нас забанят на всех турнирах и я хочу дальше продолжать спортивную карьеру, то да - это [смена спортивного гражданства] один из выходов", - сказал Рублев.

"Для Международной федерации тенниса нашей федерации не существует. Чемпионат мира (Кубок Билли Джин Кинг - прим. ТАСС) у нас забрали, с Олимпиадой непонятно, что будет. Паспорт менять? Посмотрим", - заявила Касаткина.

Рублеву 24 года, он занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету россиянина 11 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио теннисист завоевал золото в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В 2021 году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Касаткиной 25 лет, она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) - самое высокое на данный момент среди российских теннисисток. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году Касаткина в составе сборной России стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK/ТАСС