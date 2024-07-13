Российские телеканалы могут полностью отказаться от показа Олимпиады

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в телевидении и крупной IT-компании.

«Первый канал» и канал «Россия 1», входящий в государственный холдинг ВГТРК, не будут показывать Олимпиаду.

Руководство «Матч ТВ» ожидает директиву от Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.