Российские спортсмены завершили выступление на Олимпиаде с одной медалью

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Все российские спортсмены завершили выступления на летних Олимпийских играх — 2024, которые проходят в Париже, пишет Газета.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Последними за медали боролись каноисты. 8 августа Захар Петров в паре с Алексеем Коровашковым не смогли завоевать медали в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. В финальном заезде российские спортсмены показали четвертый результат, а 9 числа Петров на каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров показал также четвертый результат. Олеся Ромасенко не смогла выйти в финал соревнований каноэ-одиночек на 200 метров.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.