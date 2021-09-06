Российские паралимпийцы сегодня вернутся на родину

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Рейс вылетел из Токио и приземлится около полудня в аэропорту Шереметьево.

На борту – 172 спортсмена. Из аэропорта их провезут по улицам Москвы до Красной площади, где атлетов встретят представители спортивных федераций, родные, близкие и волонтеры. В церемонии также примут участие известные деятели культуры. В честь победителей и призеров Паралимпиады будет поднят российский флаг, прозвучит государственный гимн.

Российская команда в Токио заняла четвертое место в общем медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 118 наград – 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

Это стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, передает Радио Маяк.