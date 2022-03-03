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Российские паралимпийцы не примут участие в Играх в Пекине
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Российские паралимпийцы не примут участие в Играх в Пекине

3 марта 2022 23:54
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Международный паралимпийский комитет не допустил россиян до соревнований.

Российские паралимпийцы все же не примут участие в Играх в Пекине. Международный паралимпийский комитет (МПК) поменял свое изначальное решение из-за давления, которое на него оказали представители других стран - участниц соревнований на фоне специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС.

Еще в среду МПК по итогам своего исполкома выступил за допуск российских и белорусских команд к участию в Паралимпиаде, мотивируя это в первую очередь тем, что не хотел доводить дело до суда. Позиция организации поменялась на 360 градусов после того, как стали поступать сообщения о нежелании ряда команд соревноваться с россиянами. Об этом, в частности, сообщила хоккейная ассоциация Канады. Команда Латвии отказалась играть со сборной России по керлингу на колясках матч паралимпийского турнира, запланированный на 9 марта.

Появившуюся позднее в СМИ информацию о запрете выступления на Паралимпиаде россиян и белорусов подтвердил и МПК. По словам президента организации Эндрю Парсонса, после первоначального решения с МПК связалось огромное количество участников. "Они сказали нам, что если мы не пересмотрим наше решение, то оно, вероятно, будет иметь серьезные последствия для Паралимпийских игр в Пекине. Несколько национальных паралимпийских комитетов, с некоторыми из которых связались их правительства, угрожают не участвовать в соревнованиях", - приводит слова Парсонса пресс-служба МПК.

Помимо этого, Парсонс отметил, что ситуация в Паралимпийской деревне в связи с последними событиями обострилась, однако какие-либо факты агрессии к российским спортсменам он отрицал. "У нас не было сообщений о фактах агрессии, но что касается настроения спортсменов - они выражают свое мнение против того, что мы приняли вчера. Агрессии не было, мы хотели избежать именно этого, но напряжение в Паралимпийской деревне росло очень быстро. Деревня - не место для негатива, необязательно речь может идти о физических драках, мы не хотим, чтобы ситуация ухудшилась", - заявил Парсонс уже на экстренно созванном брифинге.

Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

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