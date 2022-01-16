Российские фигуристы выиграли все золото чемпионата Европы

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Предолимпийский чемпионат Европы, как и предыдущий, состоявшийся двумя годами ранее, завершился завоеванием российскими фигуристами всех золотых медалей, передает РИА Новости.

В общей сложности на счету российских спортсменов в Таллине 9 наград (4 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые). По итогам турнира должен был окончательно определиться состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Однако Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сдвинула принятие этого решения на 20-е числа января.

В женском одиночном катании победу одержала действующая чемпионка России Камила Валиева, набравшая в сумме 259,06 балла. В короткой программе фигуристка установила мировой рекорд (90,45). В произвольной программе чемпионка допустила несколько грубых ошибок, но удержала лидерство как конкретно в произвольной, так и по сумме программ.

Второе и третье места также заняли представительницы России - Анна Щербакова (237,42) и Александра Трусова (234,36). "Выдающееся выступление! Очень благодарна всем тренерам, которые подготовили наших чемпионок. Камила сегодня была лучшая. Каждая из них может быть лучшей. Это очень приятно! Благодарю тренеров, которые вложили в них всю свою душу и умения!" - сказала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Россиянки заняли весь пьедестал на втором чемпионате Европы подряд. На турнире 2020 года медали завоевали Алена Косторная, Щербакова и Трусова. В 2021 году соревнования не состоялись из-за пандемии.

Победой 18-летнего россиянина Марка Кондратюка завершились соревнования в мужском одиночном катании. В прошлом сезоне ученик Светланы Соколовской выиграл бронзу на дебютном чемпионате страны, в этом он взял золото, обойдя трехкратного чемпиона России Михаила Коляду, а в пятницу оформил и титул чемпиона Европы, набрав 286,56 балла в сумме.

"Я очень рад за Марка, он по-настоящему заслуживает этой победы, - сказал серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух. - Марк на пути к ней прошел настоящую спортивную дорогу - сквозь и талантливые выступления, и отчаяние, и травмы. Это большая победа, но я верю в то, что она не самая главная в его карьере".

"Доволен исполненными элементами, но не очень доволен катанием. Хотел, чтобы оно было более эмоциональным, как на чемпионате России. Этого не удалось", - критично подытожил победный старт сам Кондратюк.

После короткой программы все три российских фигуриста набрали в Таллине почти одинаковое количество баллов – по 99 с лишним, однако в итоге Андрей Мозалев стал четвертым (265,69), Евгений Семененко – пятым (260,00). Серебро выиграл итальянец Даниэль Грассль (274,48), бронзу - латвиец Денис Васильев (272,08).

Российская спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов вслед за титулом чемпионов мира в марте и чемпионов России в декабре выиграла чемпионат Европы, установив три мировых рекорда. За свою произвольную программу фигуристы получили 157,46 балла и в сумме набрали 239,82 балла. Ранее спортсмены установили на чемпионате Европы мировой рекорд в короткой программе (82,36).

"Мы показали нормальное катание с учетом того, что на Новый год у нас были каникулы, довольно большой перерыв между тренировками. Мы только сейчас узнали про мировой рекорд. Не успели посмотреть протоколы и соцсети. Это приятно, но у нас был не лучший прокат. Мы катали и лучше. Не будем акцентировать внимание на рекорде", - сказала Мишина, которой вместе с Галлямовым в феврале придется противостоять китайцам Суй Вэньцзинь и Хань Цуну на их домашнем льду в борьбе за золото Олимпийских игр.

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,43). Пара Этери Тутберидзе и Максима Транькова еще год назад считалась фаворитом отечественного парного катания при чистом исполнении. Однако проблема прыжков партнерши по-прежнему не решена, что проявилось и в Таллине.

"Что касается ошибки Жени Тарасовой, уверен, что она его (тройной сальхов) прекрасно исполняет, но на соревнованиях не очень получается. В принципе, у ребят так выходит, что в этом сезоне не получается откатать две программы чисто, это уже можно назвать определенной закономерностью", - сказал серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях Александр Энберт.

Бронза на счету чемпионов Европы 2020 года Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (227,23). "Российское парное катание наконец дошло до уровня российского женского катания в плане конкуренции, - высказал мнение Козловский. - Здесь выживет сильнейший. Тот, кто будет сильнее головой, морально устойчивее. Тот, кто на Олимпиаде будет сильнее здесь и сейчас, в нужный момент".

Действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов во второй раз подряд выиграли чемпионат Европы, с результатом 217,96 балла в сумме. Фигуристы из-за травмы спины партнера лишь в третий раз в сезоне смогли провести полноценный турнир. "Спина - отлично! Надеюсь, это последний вопрос про нее", - заявил Кацалапов после ритм-танца.

Серебряными призерами стали двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин (213,20). После ритм-танца они уступали победителям лишь порядка полутора баллов. "Не так все просто в этой жизни, - ответил Александр Жулин на вопрос, не настораживало ли небольшое преимущество над соперниками после ритм-танца. – Меня порадовали пять "десяток" (в оценке за компоненты) в произвольном танце".

"Ребята прибавляют от старта к старту, - отметила тренер Степановой/Букина Ирина Жук. - Мы очень рады, что они растут и идут вперед. Но Олимпиада впереди, теперь работаем на Игры. Внутренняя конкуренция нарастает, это замечательно. Только в конкуренции вырастают пары высочайшего уровня. Должна быть конкуренция, а не искусственные отрывы".

Кацалапов позитивно оценил конкуренцию с соотечественниками. "Это отличная, абсолютно адекватная борьба, - рассказал чемпион мира и Европы о соперничестве со Степановой и Букиным. - Мы не видели прокат Степановой и Букина, но уверены, что ребята выступили хорошо. Мы тоже работаем не переставая. У нас непростой путь с травмами и прочим, но мы с Викой движемся наверх".

Главными соперниками Синициной и Кацалапова на Олимпийских играх станут французы Гибриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, пропустившие чемпионат Европы, бронзу которого завоевали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97). Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин (186,61) расположились на седьмой строчке.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф