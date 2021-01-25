Росгвардеец Михаил Баев стал серебряным призером Кубка СО по рукопашному бою

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Начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области, старший лейтенант Михаил Баев стал серебряным призером межрегионального Кубка Самарской области по рукопашному бою. Спортсмен-росгвардеец занял второе место в весовой категории до 85 килограммов и подтвердил свое спортивное звание "кандидат в мастера спорта".

Состязания проходили в Тольятти. В турнире приняли участие несколько сотен спортсменов в различных весовых категориях. Все участники традиционно продемонстрировали на татами высочайшую технику и мастерство.

- Межрегиональный Кубок, который традиционно проходит в тольяттинском физкультурно-спортивном комплексе «СОЮЗ» - престижные состязания, на которые приезжают спортсмены не только из Самарской области, но и ряда других регионов. Участовать в таких состязаниях почетно, а получать на них награду еще и крайне приятно. А мой нынешний результат - повод для того, чтобы стремиться к новым успехам, - так прокомментировал Михаил Баев свое выступление на турнире, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области