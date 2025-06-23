РФС, Минспорт России, правительство СО и региональная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола

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Российский футбольный союз, Минспорт России, правительство Самарской области и региональная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.



Документы подписаны в рамках реализации программы развития вида спорта «футбол», утвержденной Минспортом России в декабре 2024 года. Соглашения помогут систематизировать работу по развитию футбола в Самарской области, распределить сферы ответственности между РФС, Минспортом России, региональными властями и федерациями футбола, позволят улучшить условия в регионах для занятий футболом детей и взрослых, для развития инфраструктуры, кадрового обеспечения и системы подготовки футболистов.



Александр Дюков, президент РФС, отметил: «В Самарской области ведется строительство футбольной инфраструктуры, которая создаст условия как для массовости, так и для подготовки юных футболистов. В конце прошлого года в Самаре был открыт полноразмерный футбольный манеж».

Наш регион поддерживает проекты РФС по развитию школьного, детско-юношеского, женского, взрослого массового футбола, инициативы для людей с ограниченными возможностями. В Самарской области успешно ведется работа по подготовке спортивного резерва, что подтверждается результатами команд в Юношеской футбольной лиге в 2024 году.



Систематически занимаются футболом более 80 тысяч жителей губернии.



Источник: РФС

Фото: РФС