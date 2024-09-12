Я нашел ошибку
Главные новости:
В первую очередь, на прививки приглашают жителей из групп риска.
Более 300 тысяч жителей региона уже сделали прививки от гриппа
Форум "Россия - спортивная держава" пройдет с 17 по 19 октября в Уфе.
Открыта регистрация на XII международный спортивный форум "Россия – спортивная держава"
Теперь "Самара", "Пари НН", "Автодор" и действующий обладатель Кубка Приматова "Парма" сыграют между собой на самарском паркете.
14 и 15 сентября в Самаре пройдет традиционный Кубок Приматова
Принять участие в Фестивале могут любительские детские и молодежные театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.
Стартовал новый сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
В Тольятти за серию краж, грабежей и разбоев осужден особо опасный рецидивист
В Тольятти за серию краж, грабежей и разбоев осужден особо опасный рецидивист
Образовательный онлайн-проект «ПАЗЛ и КОД» проводит приём заявок на новый учебный год
Образовательный онлайн-проект «ПАЗЛ и КОД» проводит приём заявок на новый учебный год
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области
ПроТур России по диск-гольфу провели в «Жигулёвской долине»
ПроТур России по диск-гольфу провели в «Жигулёвской долине»
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.27
0.16
EUR 100.74
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной научной библиотеке пройдут кинопоказы в рамках фестиваля «Соль земли»
Заключительную пешеходную экскурсию сезона проведет Музей Эльдара Рязанова в Самаре
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 12-15 сентября
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

ПроТур России по диск-гольфу провели в «Жигулёвской долине»

12 сентября 2024 13:50
92
ПроТур России по диск-гольфу провели в «Жигулёвской долине»

7-8 сентября в технопарке «Жигулёвская долина» были замечены летающие тарелки. В диск-гольф парке «Жигули», который базируется на территории технопарка, прошёл VII этап Профессионального Тура России по диск-гольфу. Это разновидность гольфа, в которой вместо клюшек используются летающие диски «фрисби», а вместо лунок нужно попадать в специальные корзины.

Самарская область впервые принимала соревнования по диск-гольфу такого уровня. Предыдущие этапы ПроТура состоялись в Пскове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве, Набережных Челнах. Тольяттинский этап – финальный, он завершает сезон.

Три десятка спортсменов, представляющих Тольятти, Жигулевск, Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Белгород, Кострому, Рыбинск и Хельсинки в финальном этапе ПроТура определили самых сильных, метких и везучих.

С приветственным словом к участникам обратился директор «Жигулёвской долины» Александр Сергиенко: «Очень приятно, что наш диск-гольф-парк будет сегодня обкатан профессионалами в вашем лице. Парк получил название «Жигули» в честь Жигулёвских гор – уникального места силы, частичка которой, надеюсь, останется в душе каждого из вас. Желаю всем успешных стартов, высокой энергии, позитивного настроения».

Вице-президент Российской диск-гольф ассоциации Кирилл Голубев сказал: «Грустно, что сезон завершается. Но, оглядываясь назад, можно сказать, что это был крутой сезон, поэтому смотрим в будущее с уверенностью. Спасибо организаторам и игрокам за то, что все мы сегодня здесь, и всё у нас получилось!»

Борьба за медали шла практически до последней корзины. В одном из туров было зафиксировано интересное достижение: игрок из Нижнего Новгорода Алексей Лапшин попал в корзину одним броском, хотя на этом отрезке стандартом является 4 броска. Это первый турнирный «эйс» в парке «Жигули».

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области
12 сентября 2024  13:53
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области
85
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарского региона по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2024  10:14
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарского региона по случаю Дня дружбы народов
192
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
11 сентября 2024  13:08
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
491
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
11 сентября 2024  11:11
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
1533
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
11 сентября 2024  09:59
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
397
Весь список