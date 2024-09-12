ПроТур России по диск-гольфу провели в «Жигулёвской долине»

92

7-8 сентября в технопарке «Жигулёвская долина» были замечены летающие тарелки. В диск-гольф парке «Жигули», который базируется на территории технопарка, прошёл VII этап Профессионального Тура России по диск-гольфу. Это разновидность гольфа, в которой вместо клюшек используются летающие диски «фрисби», а вместо лунок нужно попадать в специальные корзины.

Самарская область впервые принимала соревнования по диск-гольфу такого уровня. Предыдущие этапы ПроТура состоялись в Пскове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве, Набережных Челнах. Тольяттинский этап – финальный, он завершает сезон.

Три десятка спортсменов, представляющих Тольятти, Жигулевск, Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Белгород, Кострому, Рыбинск и Хельсинки в финальном этапе ПроТура определили самых сильных, метких и везучих.

С приветственным словом к участникам обратился директор «Жигулёвской долины» Александр Сергиенко: «Очень приятно, что наш диск-гольф-парк будет сегодня обкатан профессионалами в вашем лице. Парк получил название «Жигули» в честь Жигулёвских гор – уникального места силы, частичка которой, надеюсь, останется в душе каждого из вас. Желаю всем успешных стартов, высокой энергии, позитивного настроения».

Вице-президент Российской диск-гольф ассоциации Кирилл Голубев сказал: «Грустно, что сезон завершается. Но, оглядываясь назад, можно сказать, что это был крутой сезон, поэтому смотрим в будущее с уверенностью. Спасибо организаторам и игрокам за то, что все мы сегодня здесь, и всё у нас получилось!»

Борьба за медали шла практически до последней корзины. В одном из туров было зафиксировано интересное достижение: игрок из Нижнего Новгорода Алексей Лапшин попал в корзину одним броском, хотя на этом отрезке стандартом является 4 броска. Это первый турнирный «эйс» в парке «Жигули».