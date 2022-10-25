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Студенты, показавшие наилучшие результаты в рамках фестиваля, будут рассматриваться в качестве кандидатов для участия в региональных соревнованиях.
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Прошел фестиваль комплекса ГТО среди студентов вузов Самарской области

25 октября 2022 15:56
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Студенты, показавшие наилучшие результаты в рамках фестиваля, будут рассматриваться в качестве кандидатов для участия в региональных соревнованиях.

В спортивном комплексе «Маяк» прошел фестиваль комплекса ГТО среди студентов образовательных организаций высшего образования Самарской области.

На церемонии открытия фестиваля состоялось торжественное вручение знаков отличия ГТО студенткам - Полине Тимофеевой, Антонине Шманенко и Софье Семченко. Церемонию провела заместитель руководителя ассоциации совета ректоров по спортивно-массовой работе Алла Данилова.

После торжественной части стартовала спортивная программа фестиваля. В ней приняли участие 10 студенческих команд разных вузов Самарской области, составленные из участников VI возрастной ступени комплекса ГТО (18-29 лет). В первой части фестиваля студенты состязались в многоборье ГТО, которое включало 5 видов испытаний: подтягивание на высокой или низкой перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, стрельба из электронного оружия.

Итоги многоборья ГТО в личном первенстве:
Новиков Виктор и Сафиулина Альбина (оба – СЮИ ФСИН-1);
Грэдинару Илья (СЮИ ФСИН-2) и Писарева Ирина (СамГМУ);
Чумаков Дмитрий и Фирсова Карина (оба – СЮИ ФСИН-1).

Итоги командного первенства в многоборье ГТО:
«Самарский юридический институт федеральной службы исполнения наказаний»-1;
«Самарский государственный социально-педагогический университет»;
«Самарский юридический институт федеральной службы исполнения наказаний»-2.

По завершении многоборья студенты вышли на старт «Гонки ГТО». Это командная эстафета, в которой участники на скорость проходили 5 этапов дистанции: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок или приседание с гирей, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание на высокой или низкой перекладине.

Итоги «Гонки ГТО»:
«Самарский юридический институт федеральной службы исполнения наказаний»-1;
«Самарский государственный университет путей сообщения»;
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».

Общекомандный зачет фестиваля (по сумме очков, набранных в многоборье и эстафете):
«Самарский юридический институт федеральной службы исполнения наказаний»-1;
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»;
«Самарский государственный социально-педагогический университет».

«Хотелось бы поблагодарить всех руководителей высших учебных заведений, заведующих кафедр, которые подготовили студентов и привлекли их к участию в этом ежегодном мероприятии. Борьба среди команд вышла яркой, красочной и достойной. Пожелаю участникам фестиваля всегда оставаться такими же сильными, знать, к какой цели они идут и добиваться новых вершин», - подчеркнула заместитель руководителя ассоциации совета ректоров по спортивно-массовой работе Алла Данилова.

Студенты, показавшие наилучшие результаты в рамках фестиваля, будут рассматриваться в качестве кандидатов для участия в региональных соревнованиях среди участников VI-VIII возрастных ступеней «Игры ГТО», которые состоятся 30 октября.

 

Фото:   минспорта СО

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