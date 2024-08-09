Представители Самарской области выступят на чемпионате мира по шашкам

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С 5 по 15 сентября в Московской области состоится чемпионат мира по шашкам-64 среди мужчин и женщин. В рамках соревнований будут разыграны комплекты медалей в трех дисциплинах - молниеносная, быстрая и классическая игра по правилам русских шашек.



В турнире сразятся более 80 участников из 25 стран, в том числе Норвегии, Германии, Монголии, Конго, Колумбии, США, Эфиопии, Венгрии, Болгарии, Турции, Китая и других.



Россию на турнире представят 20 спортсменов из Башкортостана и Якутии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тульской, Челябинской и Самарской области.



Следить за соревнованиями можно будет в группе Федерации шашек России.

Фото: Минспорта региона