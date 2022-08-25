После обращения к губернатору в соцсетях в сквере Чехова организуют волейбольный турнир

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Сквер Чехова в Советском районе Самары привлекает молодёжь своей атмосферой. Его благоустроили 4 года назад, и это общественное пространство выглядит достойно. Местные жители следят за порядком в любимом сквере, где столько детей и взрослых играют в футбол, волейбол, баскетбол. Всё условия для этого созданы, не было только инвентаря. Жители обратились к главе региона Дмитрию Азарову в соцсетях. ЦУР Самарской области зафискировал его:

"Уважаемый губернатор, Дмитрий Игоревич, у нас в сквере им.Чехова во дворе дома по переулку Карякина, 1 очень много молодёжи собирается ежедневно не только с нашего двора, но и со всех близлежащих дворов, так как сквер просто прекрасный. В основном играем в волейбол, любителей очень много. Ежедневно до 30 человек одновременно приходят поиграть. В общем-то всё прекрасно, только у нас нет мячей для игры и сетки. Подарите нам пару мячей и сетку пожалуйста, знаем как Вы лично поддерживаете спорт".

Жители сообщили, что покупали мячи и сетку на свои деньги, но они за лето пришли в негодность. Впереди ещё золотая осень, а сквер Чехова стал пользоваться огромной популярностью у нового поколения. Если в начале лета здесь собирались поиграть по 6-8 человек, то сейчас спортивные площадки заняты до поздней ночи. Своим примером любители спорта привлекли молодёжь на площадки, где местные энтузиасты организуют тренировки и игры.

Проблема решилась молниеносно. После сообщения в официальном аккаунте губернатора ВКонтакте https://vk.com/azarovlife, в течение двух дней жителям передали 5 мячей и сетку для волейбола. Уже в эту пятницу, 26 августа в сквере Чехова местные спортсмены планируют организовать дворовый турнир с новым инвентарём!