Португальский полузащитник Рикарду Алвеш получил российскую визу и прибыл в Самару

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Сегодня игрок провел первую тренировку в "Крыльях Советов".

Рикарду вместе с командой готовится к матчу с "Томью", который самарцы проведут на выезде 10 марта.

В начале своей карьеры Рикарду Алвеш выступал за различные португальские клубы и сборные (от U17 до U20), также был игроком "Рапида" и словенской "Олимпии", в которой стал чемпионом и обладателем кубка страны. Российским любителям футбола Алвеш известен по выступлениям за "Оренбург". 27-летний полузащитник будет выступать за наш клуб под номером 16, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"