Польша заявила о коалиции с британцами против допуска России на ОИ

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Министр спорта Польши заявил, что в случае создания «эффективной коалиции» можно попытаться выдвинуть ультиматум МОК. При этом заявление МОК о возможности возвращения россиян поддержали крупнейшие ассоциации национальных олимпийских комитетов, пишет СпортРБК.



Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что его страна вместе с Великобританией находится в авангарде по созданию коалиции против участия России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже. Слова Бортничука приводит портал Insidethegames со ссылкой на IAF.



По словам Бортничука, если спортсменам из России и Белоруссии разрешат вернуться на международные соревнования, Польша и другие страны «могут выдвинуть ультиматум». «Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могли бы состояться», — сказал Бортничук.



Позицию МОК, заявившего о возможности допуска спортсменов двух стран при соблюдении ряда строгих условий, ранее раскритиковали в Великобритании, Эстонии, Литве, Эстонии, Латвии, Норвегии, Дании и Украине.



Возвращение россиян и белорусов при соблюдении строгих условий поддержали США, Китай, Олимпийский совет Азии, Европейские олимпийские комитеты (EOC), Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки, Панамериканская спортивная организация и Ассоциация национальных олимпийских комитетов (ANOC), а также мэр Парижа, который примет Игры в 2024 году, Анн Идальго.



Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины планирует обсудить возможность бойкота Олимпиады 3 февраля.



В России условия МОК вызвали противоречивую реакцию. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил против любых ограничений для спортсменов, но в то же время предостерег от призывов к бойкоту Игр, чтобы не ухудшить положение российского спорта. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял «РБК Спорт», что в формулировках МОК «слишком много политики».



МОК еще не определил все условия для допуска, пока он обозначил следующие требования: спортсмены не должны активно поддерживать спецоперацию на Украине и нарушать антидопинговый кодекс.



