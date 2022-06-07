Подвели итоги регионального этапа Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"

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В Самарской области подвели итоги регионального этапа Общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия".



Гимнастрада проводится международной академией спорта Ирины Винер в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В ней участвуют команды физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений, спортивных школ, клубов, секций и федераций, творческие и художественные коллективы. Возраст участников - от 5 до 28 лет. Соревнования проходят по трем направлениям: "Общая гимнастика", "Гимнастические виды спорта" и "Танцевальный марафон".



В Самарской области в региональном этапе приняли участие около 400 спортсменов. Теперь лучшие команды губернии будут готовиться к участию во всероссийском финале Гимнастрады, которая пройдет с 15 по 20 июня 2022 года в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.



Победители и призеры регионального этапа:

Номинация "Общая гимнастика":

- коллектив "Память сердца" (МБОУ ДО "Свежий ветер" г.о. Тольятти);

- коллектив "КлубНика" (Новокуйбышевское муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный центр");

- коллектив "Муравейник" (ГБОУ СОШ ОЦ Южный город, СП ЦДО).



Номинация "Гимнастические виды спорта":

- коллектив "Самарочка" (Спортивный клуб "Фудзияма" г.о.Самара);

- коллектив "Волжанки" (Самарская общественная спортивная организация "Федерация эстетической гимнастики");

- коллектив Чир-фристайл-группа "Идеал" (Самарская областная физкультурно-спортивная организация "Федерация чир спорта").



Номинация "Танцевальный марафон":

- коллектив "Дружба народов" (ЦДТ "Металлург" г.о.Самара);

- коллектив "Муравейник" (ГБОУ СОШ ОЦ Южный город СП ЦДО);

- коллектив "Звездочка" (Образцовый хореографический ансамбль "Фантазия" г.о. Самара).

Фото: минспорта СО