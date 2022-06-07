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Подвели итоги регионального этапа Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"

7 июня 2022 14:17
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Теперь лучшие команды губернии будут готовиться к участию во всероссийском финале Гимнастрады.

В Самарской области подвели итоги регионального этапа Общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия".

Гимнастрада проводится международной академией спорта Ирины Винер в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В ней участвуют команды физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений, спортивных школ, клубов, секций и федераций, творческие и художественные коллективы. Возраст участников - от 5 до 28 лет. Соревнования проходят по трем направлениям: "Общая гимнастика", "Гимнастические виды спорта" и "Танцевальный марафон".

В Самарской области в региональном этапе приняли участие около 400 спортсменов. Теперь лучшие команды губернии будут готовиться к участию во всероссийском финале Гимнастрады, которая пройдет с 15 по 20 июня 2022 года в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Победители и призеры регионального этапа:
Номинация "Общая гимнастика":
- коллектив "Память сердца" (МБОУ ДО "Свежий ветер" г.о. Тольятти);
- коллектив "КлубНика" (Новокуйбышевское муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный центр");
- коллектив "Муравейник" (ГБОУ СОШ ОЦ Южный город, СП ЦДО).

Номинация "Гимнастические виды спорта":
- коллектив "Самарочка" (Спортивный клуб "Фудзияма" г.о.Самара);
- коллектив "Волжанки" (Самарская общественная спортивная организация "Федерация эстетической гимнастики");
- коллектив Чир-фристайл-группа "Идеал" (Самарская областная физкультурно-спортивная организация "Федерация чир спорта").

Номинация "Танцевальный марафон":
- коллектив "Дружба народов" (ЦДТ "Металлург" г.о.Самара);
- коллектив "Муравейник" (ГБОУ СОШ ОЦ Южный город СП ЦДО);
- коллектив "Звездочка" (Образцовый хореографический ансамбль "Фантазия" г.о. Самара).

 

Фото:   минспорта СО

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