Победителем соревнований и чемпионом России 2024 года по стоклеточным шашкам стал спортсмен из Самарской области

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В поселке Красные Ткачи Ярославской области с 7 по 17 марта проходил чемпионат России по спорту слепых в дисциплине "стоклеточные шашки" среди мужчин и женщин. В нем принимали участие спортсмены из 11 регионов России, которые разыграли первенство в 9 турах.



Победителем соревнований и чемпионом России 2024 года стал спортсмен из Самарской области Эмиль Галиев. В решающем туре воспитанник тренера Андрея Букова смог вырвать победу, опередив ярославского гроссмейстера Ивана Смуркова на 1 очко. Самарский спортсмен набрал 16 очков из 18 возможных, не проиграв ни одной партии.



