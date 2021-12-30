Пловцы Самарской области - победители международного турнира

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В Санкт-Петербурге завершился традиционный международный турнир по плаванию «Кубок Владимира Сальникова». Турнир прошел в 15-й раз. Соревнования имеют высокий официальный международный статус и внесены в календари международной федерации плавания FINA и Европейской лиги плавания LEN. Ежегодно в чаше бассейна устанавливаются новые рекорды. Чаще всего обновляются рекорды турнира, России, юниорские достижения, но и несколько раз фиксировались новые мировые рекорды.

В состязаниях приняли участие 228 спортсменов, разыгравшие 30 комплектов наград. Представители Самарской области завоевали две золотые медали. Участник Олимпийских игр в Токио-2020 Александр Кудашев на своей коронной дистанции – 200 метров баттерфляем первым коснулся бортика, показав время — 1:52,53. Вторую медаль выиграл тольяттинец Дмитрий Жаворонков на стометровке вольным стилем (47.43).

Фото: минспорт СО